Экс-советника предвыборной кампании Трампа приговорили к 45 дням тюрьмы и 3 годам условно

Экс-советник предвыборной компании Дональда Трампа Рик Гейтс был приговорен судом к 36 месяцам испытательного срока и отбываю 45 дней в тюрьме. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что суд вынес ему такой приговор после того, как Гейтс сознался в совершении преступлений в ходе избирательной кампаний экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом. У них с Манафортом были счета в 15 иностранных банках, о которых мужчины не сообщили властям США.

Гейтс признал себя виновным в феврале 2018 года по обвинению, выдвинутому специальным советником Робертом Мюллером, во лжи перед ФБР и канцелярией специального адвоката, а также заговоре против Соединенных Штатов.

«Я заявляю суду, что я принимаю полную ответственность за свои действия, которые привели меня сюда», — сказал Гейтс в зале суда.

Он добавил, что сожалеет об ошибках, которые совершил.