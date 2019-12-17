Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как утверждается, государственная охрана Яценюка длилась более трех лет после его ухода с поста. Издание отмечает, что эти сроки противоречат закону, ведь в стране экс-чиновники не имеют право на госохрану.

Источники добавили, что государственная охрана все еще защищает бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также экс-министра обороны Степана Полторака и экс-главу СБУ Василия Грицака.

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