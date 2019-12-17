Экс-президенту Пакистана Мушаррафу грозит смертная казнь

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что экс-глава проходит по по делу о государственной измене и обвиняется в соответствии с 6 статьей местной конституции, которую он нарушил в 2007 году, введя в стране режим чрезвычайного положения.

Приговор в виде смертной казни Мушаррафа одобрили двое из трех судей.

Как отмечается, приговор подлежит обжалованию.

Это первый в истории Пакистана случай, когда суд вынес смертный приговор экс-лидеру страны.

До этого суд в Пакистане обвинил Мушаррафа в госизмене.