Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену, сообщает телеканал Samaa.

Коллегия специального суда приговорила бывшего главу государства к смертной казни в соответствии с 6 статьей конституции Пакистана, согласно которой любой человек, нарушающий конституцию с демонстрацией или применением силы, виновен в государственной измене.

За смертную казнь Мушаррафа проголосовали двое из трех судей.

Уголовное дело против бывшего президента было возбуждено в 2013 году, он обвиняется в государственной измене за введение чрезвычайного положения в стране и попытку арестовать членов Верховного суда в 2007 году.

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