Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, как глава государства Владимир Путин собирается праздновать Новый год, ответил, что это рано обсуждать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, еще до Нового года много работы.

«Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — сказал Песков.

Он отметил, что пока также несвоевременно говорить о том, с чего начнет работу президент в 2020 году. По словам Пескова, у Путина очень подвижный график.

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