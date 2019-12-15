Джереми Корбин извинился за худший результат на выборах за 35 лет

Глава партии лейбористов Джереми Корбин принес личные извинения после того, как стали известны результаты досрочных парламентских выборов. Об этом пишет The Sun.

По данным экзит-полов, на прошедших 12 декабря выборах в Палату общин Британии консервативная партия премьера страны Бориса Джонсона одержала уверенную победу с большим отрывом от лейбористов.

Корбин написал открытое письмо, в котором признал, что после такого партии необходимо «вернуть себе доверие». Однако он утверждает, что лейбористы «выиграли спор», но просто «не смогли превратить его в большинство».

«Мы извлечем уроки из этого поражения, прежде всего, выслушав избирателей-лейбористов, которых мы потеряли... Эта партия существует, чтобы представлять их. Мы вернем их доверие», — подчеркнул Корбин.

Также он намекнул, что может уйти в отставку из-за самого плохого результата на выборах за последние 35 лет, но не уточнил, когда он это сделает.

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