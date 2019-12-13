В МИД заявили о разных целях Украины и России на саммите в Париже
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что дискуссии на саммите в Париже порой проходили на повышенных тонах. Об этом пишет ТАСС.
Он сказал, что имели место быть попытки переработать согласованный в сентябре документ. Однако благодаря четкой позиции российского лидера Владимира Путина это сделать не удалось.
Исходя из этого Руденко считает, что делегация России решила поставленные задачи лучше и эффективнее остальных.
Он пояснил, что основной задачей украинской делегации была попытка вскрыть минский комплекс мер, а также изменить порядок обозначенных там действий. Цель же российской делегации он назвал «совершенно противоположной».
По словам Руденко, России удалось добиться главного — очередного подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям.
Эти слова прозвучали в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. На нем присутствовали лидеры России, Украины, Франции и ФРГ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина подготовит изменения в Минские соглашения к новому нормандскому саммиту
— Захарова увидела изменения в подходе Украины к переговорам