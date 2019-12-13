Путин присвоил звание новому врио Иркутской области
close
Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства присвоил Кобзеву специальное звание генерал-полковника внутренней службы.
Ранее стало известно, что бывший губернатор области Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря. После этого Владимир Путин назначил Игоря Кобзева врио губернатора региона.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новый врио губернатора Иркутской области прибыл в регион
— Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области