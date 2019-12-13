Путин присвоил звание новому врио Иркутской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Алексей Дружинин/РИА» Новости»

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства присвоил Кобзеву специальное звание генерал-полковника внутренней службы.

Ранее стало известно, что бывший губернатор области Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря. После этого Владимир Путин назначил Игоря Кобзева врио губернатора региона.

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