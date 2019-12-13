МИД Турции осудил принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян

МИД Турции осудил принятие сенатом США резолюции, признающий геноцид армян. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве считают, что принятие резолюции – это «постыдный пример политизации истории».

Также там добавили, что решение сената является попыткой разрушения усилий по развитию турецко-американского диалога.

«Однако те, кто использует историю для достижения политических целей, игнорируя при этом факты, никогда не достигнут желаемого», — заявили в МИД Турции.

По мнению турецкой стороны, резолюция лишена любых исторических и правовых оснований, а также юридической силы.

До этого сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

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