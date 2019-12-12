Путин призвал российские власти увековечить память Лужкова
Президент Владимир Путин почтил память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на заседании Совета безопасности России. Об этом сообщает сайт Кремля.
На совещании была минута молчания в память о Лужкове.
«Прошу мэрию Москвы и правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова», — сказал Путин.
По его словам, Лужков был «очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба», который сделал для развития столицы «очень много».
Лужков скончался 10 декабря в результате инфаркта на фоне серьезных проблем с сердцем.
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