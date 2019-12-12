Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на похоронах градоначальника присутствовали родные, друзья и бывшие коллеги.

Ранее в храме Христа Спасителя прошло отпевание Лужкова. Обряд проводил патриарх Кирилл.

Проститься с экс-мэром пришли президент России Владимир Путин, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, министр обороны Сергей Шойгу, общественные деятели и деятели культуры,а также простые граждане.

Бывшего мэра похоронили рядом с писателем и автором гимна России Сергеем Михалковым.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет, о его смерти стало известно 10 декабря. По данным СМИ, операция, во время которой он скончался, проходила в Мюнхене. Юрий Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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