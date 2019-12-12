В Москве простились в Юрием Лужковым
В Москве в храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает РИА «Новости».
Закрытый гроб с телом бывшего мэра Москвы был накрыт российским флагом во время траурной церемонии.
Попрощаться с Юрием Лужковым пришли деятели искусства и политики, в том числе президент России Владимир Путин, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны России Сергей Шойгу и спикер Госдумы Вячеслав Володин. На церемонии также присутствуют вдова Лужкова Елена Батурина, дочери Елена и Ольга, и брат Сергей Лужков.
Бывшего московского градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.
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