В США сенатский комитет перенес рассмотрение санкций против России

Члены комитета по иностранным делам сената США перенесли на неопределенный срок рассмотрение так называемого «санкционного пакета из ада» против России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, под «адскими санкциями» подразумевается документ «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля» (DASKA).

Известно, что заседание было перенесено из-за того, что один из авторов законопроекта, республиканец Линдси Грэм, находился на заседании в другом комитете.

Санкционный пакет может быть рассмотрен в 2020 году, так как в период рождественских праздников сенат приостанавливает работу.

Согласно сайту сената, в документ с момента его внесения на рассмотрение в феврале 2019 года не вносились поправки.

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