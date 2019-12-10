В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского
Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что общение глав государств во время саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») было конструктивным и прагматичным. Он подчеркнул, что во время открытого диалога стороны открыло высказывали свои позиции.
Пресс-секретарь назвал первую личную встречу президентов хорошим продолжением телефонного знакомства и выразил надежду на то, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.
Ранее стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились в рамках саммита в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже.
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