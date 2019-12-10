Зеленский счел «ничьей» переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было «сложно договариваться», пишет ТАСС.

Он объяснил это тем, что глава российского государства очень детально подходит к разбору каждого обсуждаемого вопроса.

«Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах», — произнес Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что иначе подходит к договоренностям, при этом добавив, что заметил некоторые уступки со стороны Путина.

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», — оценил он переговоры.

Первые двусторонние переговоры глав государств состоялись после саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже. Уточняется, что они длились около часа.