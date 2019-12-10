Зеленский: с Путиным сложно договариваться, но по ряду вопросов есть продвижения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с лидером России Владимиром Путиным сложно вести переговоры и договариваться, однако есть продвижения по ряду вопросов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Украины, Путин разбирает все вопросы на детали, из-за чего приходится урегулировать каждое слово.

«Я просто другой человек, я быстрый человек, я такой, что раз-раз - договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — считает Зеленский.

Он также добавил, что в будущем станет ясно, можно ли договориться с российским президентом или нет. Зеленский отметил, что в ходе нормандского саммита 9 декабря ощутил «уступки» со стороны Путина.

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