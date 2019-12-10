Зеленский: с Путиным сложно договариваться, но по ряду вопросов есть продвижения

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Charles Platiau/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с лидером России Владимиром Путиным сложно вести переговоры и договариваться, однако есть продвижения по ряду вопросов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Украины, Путин разбирает все вопросы на детали, из-за чего приходится урегулировать каждое слово.

«Я просто другой человек, я быстрый человек, я такой, что раз-раз - договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — считает Зеленский.

Он также добавил, что в будущем станет ясно, можно ли договориться с российским президентом или нет. Зеленский отметил, что в ходе нормандского саммита 9 декабря ощутил «уступки» со стороны Путина.

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