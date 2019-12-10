Путин: Россия не нашла понимания в вопросе выдачи организатора взрывов в метро

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата»... Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата»...
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата»...
Charles Platiau/Reuters

Российский лидер Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине мужчина был боевиком.

Он отметил, что убитый являлся одним из организаторов взрывов в метро Москвы.

Путин добавил, что Москва обращалась к Германии с просьбой выдать его, но не нашла понимания.