Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе
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Российский лидер Владимир Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Париже.
«Есть ли потепление? Я думаю, что да», — сказал он.
Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский также заявили, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.
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