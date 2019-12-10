Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Charles Platiau/Reuters

Российский лидер Владимир Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Париже.

«Есть ли потепление? Я думаю, что да», — сказал он.

Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский также заявили, что ситуация в Донбассе не является замороженной.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.

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