Российский лидер Владимир Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Париже.

«Есть ли потепление? Я думаю, что да», — сказал он.

Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский также заявили, что ситуация в Донбассе не является замороженной.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.

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