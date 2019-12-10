Источник сообщил о достижении договоренности об обмене пленными на саммите в Париже

В ходе переговоров в нормандском формате в Париже была достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате «всех на всех», передает «Интерфакс».

Об этом сообщил источник в украинской делегации.

Детали договоренности не приводятся.

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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