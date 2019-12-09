На нормандском саммите хотят обсудить «формулу Штайнмайера»
В немецком МИД заявили, что часть саммита в «нормандском» формате будет посвящена обсуждению реализации «формулы Штайнмайера», рассказала представитель ведомства Мария Адебар, передает ТАСС.
По ее словам, лидерам на саммите предстоит разрешить вопрос о том, что именно в каком порядке нужно делать.
«Это будет частью переговоров в Париже», — подчеркнула Адебар.
Известно, что до этого контактная группа по Донбассу в Минске согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер), которая призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.
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