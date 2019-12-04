Путин подарил Вучичу ружье сербского короля

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Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи, 4 декабря 2019... Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи, 4 декабря 2019...
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи, 4 декабря 2019...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Сербии Александру Вучичу ружье, принадлежавшее князю и королю Сербии Милану Обреновичу, передает РИА «Новости».

По его словам, вместе с ружьем он получил от Путина вино из окрестностей Сочи.

«Я получил то, что, не считая наград, орденов, которые я получал до сих пор, для меня дороже всего — оригинальное ружье Милана Обреновича, которое Россия купила в этом году на международном аукционе, и желание Путина было подарить его мне», — сказал он.

В свою очередь Вучич подарил Путину икону Преображения Господня.