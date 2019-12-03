В МИД опровергли данные об обсуждении расширения «нормандского формата»

В российском министерстве иностранных дел заявили, что никаких дискуссий по расширению «нормандского формата» не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

До этого замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл сказал, что в настоящее время идет обсуждение расширения «нормандского формата».

По мнению источника, в Госдепе могли перепутать и назвать дискуссии в социальных сетях обсуждением на уровне внешнеполитических служб.

Проведение саммита запланировано на 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретятся российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

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