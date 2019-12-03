Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог после сложной посадки

Управление делами президента России подарило вишневый пирог экипажу самолета, на котором российский лидер Владимир Путин летел в Бишкек, сообщают «Известия».

Пирог от кремлевского кондитера передали экипажу после сложной посадки 28 ноября.

«У нас родилась традиция — всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП», — рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

По ее словам, заслуга экипажа состоит в том, что со стороны посадка выглядела штатной.

Пилоты самолета, на борту которого летел Путин, не без труда смогли посадить лайнер в Бишкеке 28 ноября из-за густого тумана и изменчивой погоды.

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