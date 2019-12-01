Аваков резко ответил на слова Володина о распаде Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывание председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны. Свой ответ Аваков написал на странице в Facebook.

По словам главы МВД Украины, слова Володина являются «новыми стеклами для розовых очков» сторонников дружбы между Москвой и Киевом.

Он также призвал председателя Госдумы «говорить чаще», так как, по мнению Авакова, подобные высказывания показывают украинцам «истинные устремления» России.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей

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