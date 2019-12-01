В Кремле надеются, что «нормандский саммит» поможет разрешить конфликт в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимир Путин Дмитрий Песков заявил, что саммит в «нормандском формате» 9 декабря в Париже поможет в урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков предположил, что эта встреча состоится «не ради того, чтобы все завести в тупик».

Он выразил надежду, что саммит позволит «действительно попробовать найти какие-то развязки».