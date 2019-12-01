Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите. Об этом сообщает телеканал «112».

По его словам, нужно «защищать Украину», например, сказав, что Киев обманули с Будапештским меморандумом.

«Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — сказал Кравчук.

Также бывший политик посоветовал Зеленскому руководствоваться интересами страны.

Кроме того, он добавил, что участница саммита должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

Саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.

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