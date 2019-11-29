Закон о госгранице принят в ДНР

Депутаты Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли закон «О государственной границе ДНР». Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно документу, границы ДНР проходят по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года.

Председатель Народного совета Владимир Бидевка добавил, что граница будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не будет урегулирован спор между Киевом и самопровозглашенной ДНР.

Он также подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям.

Уточняется, что инициатором законопроекта стал председатель комитета Народного совета по безопасности и обороне Виталий Кравец. Целью инициативы является создание нормативной базы в сфере государственной пограничной политики.

До этого закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев.