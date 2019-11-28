Песков анонсировал визит Путина в Израиль

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Израиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что российский лидер посетит Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в январе в Иерусалиме.

По словам Пескова, подготовка к визиту Путина в Израиль уже ведется.

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