Песков анонсировал визит Путина в Израиль
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Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Израиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Отмечается, что российский лидер посетит Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в январе в Иерусалиме.
По словам Пескова, подготовка к визиту Путина в Израиль уже ведется.
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