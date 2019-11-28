Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой «регуляторной гильотины» вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, стоит пересмотреть количество надзоров и при необходимости уменьшить его.

«Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих», — произнес он.

Данную инициативу поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев и согласился рассмотреть вопрос. По его мнению, для бизнеса важнее не количество контролеров, а качество их деятельности.

Он считает, что это возможно сделать, при этом подчеркнув, что система контрольно-надзорных органов относится к системе органов исполнительной власти. Поэтому решения в отношении них выносит правительство и президент.

Медведев предложил для начала рассмотреть, каким образом можно провести реорганизацию.

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