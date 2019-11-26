Зеленский рассказал о своей беседе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал по телефону с лидером России Владимиром Путиным 25 ноября. Об этом он сообщил на совместном с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Глава Украины попросил вернуть имущество, которые якобы пропали с кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском заливе и на прошлой неделе возвращенных украинской стороне.

«Мы обсудили вопрос, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом, чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше», — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Путин и Зеленский переговорили о необходимости подписания нового досрочного газового договора, который обеспечит энергетическую безопасность всей Европы.

Украинский лидер отметил, что в ходе разговора не обсуждалась тема нормандской встречи, так как, по его мнению, эта тема касается только членов нормандской четверки.

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