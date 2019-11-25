Лукашенко считает Калининград «нашей областью»

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, «нашей областью». Об этом сообщает РИА «Новости».

Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию. Он добавил, что тогда еще было много разговоров о присоединении Калининграда к Белоруссии.

Он рассказал, что называл Калининград «нашим» еще при экс-президенте России Борисе Ельцине. Кроме того, он так говорит и при нынешнем лидере Владимире Путине, когда они обсуждают какие-то проблемы.

«Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего», — добавил Лукашенко.

По его словам, Путин к его высказываниям относится спокойно.

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