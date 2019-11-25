Путин обсудил с Совбезом поездку на нормандский саммит

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку к саммиту в «нормандском формате», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того были затронуты вопросы социально-экономического развития России, международные вопросы.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в «нормандском формате».

Саммит пройдет в Париже.

Ранее Песков заявил, что встреча тет-а-тет российского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите не планируется.

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