Путин обсудил с Совбезом поездку на нормандский саммит

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку к саммиту в «нормандском формате», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того были затронуты вопросы социально-экономического развития России, международные вопросы.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в «нормандском формате».

Саммит пройдет в Париже.

Ранее Песков заявил, что встреча тет-а-тет российского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите не планируется.

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