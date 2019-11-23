Корбин заявил о нейтралитете в случае нового референдума по Brexit
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил о том, что будет придерживаться нейтральной позиции, если референдум по Brexit состоится вновь. Об этом сообщает The Guardian.
Он отметил, что при условии, если он станет премьер-министром Великобритании, то останется в нейтралитете относительно проекта по выходу страны из Евросоюза.
По словам политика, его роль совместно с потенциальным правительством будет состоять в том, чтобы достойным образом осуществить результаты референдума.
«Мы подчинимся результату», — подчеркнул Корбин.
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