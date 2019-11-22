Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

Как заявила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, суд вынес определение об отказе в принятии административного искового «о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации»

Она пояснила, что согласно положениям конституции, требования не могут быть предъявлены к президенту в рамках административного судопроизводства.

По словам Бонаревой, принятие этого заявления «нарушает основные принципы разделения властей» в России.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину из-за расследования дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.

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