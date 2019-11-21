Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа

Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Стоит отметить, что дипломат и до этого защищал Трампа. В этот раз во время дачи показаний в конгрессе он рассказал, что Трамп при разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским не давил на него, а просил поступить правильно, не прося услугу за услугу.

В Белом доме добавили, что Сондленд при ответе в основном упирался на свои предположения, нежели на факты.

Также администрация Трампа подчеркнула, что демократы вновь проиграли в конгрессе, пытаясь добиться импичмента президента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек НАТО отказался говорить про скандал в США вокруг помощи Украине

— Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм»

— Еще два свидетеля появились в деле об импичменте Трампа