В Совфеде ответили на обвинения в краже унитазов с возвращенных Украине кораблей
Член Совфеда Франц Клинцевич не оставил без внимания обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, заподозрившего кражу унитазов что на задержанных Россией в Керченском проливе кораблях. Об этом сообщает ФАН.
«Бред», — заявил Клинцевич.
По его мнению, на этих кораблях, вероятно, изначально не было унитазов. Также он не исключает, что их могли снять и утопить сами украинские моряки. Они могли это сделать для того, чтобы скрыть «некое вещественное доказательство своей слабости».
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
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