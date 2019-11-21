В Совфеде ответили на обвинения в краже унитазов с возвращенных Украине кораблей

Член Совфеда Франц Клинцевич не оставил без внимания обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, заподозрившего кражу унитазов что на задержанных Россией в Керченском проливе кораблях. Об этом сообщает ФАН.

«Бред», — заявил Клинцевич.

По его мнению, на этих кораблях, вероятно, изначально не было унитазов. Также он не исключает, что их могли снять и утопить сами украинские моряки. Они могли это сделать для того, чтобы скрыть «некое вещественное доказательство своей слабости».

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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