Премьер Белоруссии развеял туман в российско-белорусских отношениях

Белорусский премьер Сергей Румас, приехав в Москву и увидев туман, заявил, что рад его отсутствию в отношениях России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встречать Румаса отправился в аэропорт премьер России Дмитрий Медведев. Когда иностранный гость спустился с самолета, то оценил высокий уровень подготовки к его приезду. Однако его немного смутил московский туман.

«Я спускался и даже немножко неловко себя почувствовал», — признался Румас.

В ответ на это Медведев пошутил, что это «не наши проделки».

Вскоре туман рассеялся и премьеры двух стран провели двустороннюю встречу. После этого Румас подчеркнул, что в отношениях двух стран туман также отсутствует.

«Встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет», — заключил Румас.

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