Жители Иркутской области ожидают нового руководителя региона, выявил опрос ВЦИОМ

Согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ, данные которого приводит «Иркутск онлайн», 52% жителей Иркутской области считают, что региону нужен новый руководитель.

60% жителей недовольные положением дел.

На вопрос «Как вы оцениваете работу С.Г. Левченко?» 36% респондентов ответили «плохо», 17% — «хорошо», 47% — не смогли оценить работу.

Больше всего люди недовольны невыполнением обещаний, отсутствием контроля в лесной отрасли и бездействием во время и после паводка.

57% опрошенных считают, что Левченко в течение двух-трех следующих лет не сможет добиться позитивных изменений в области.

едавно глава региона заявил о выдвижении своей кандидатуры на губернаторские выборы в 2020 году.

Половина опрошенных посчитала решение проблем жителей области только на словах. Спустя четыре года люди объясняют своё разочарование тем, что в 2015 году голосовали за Левченко потому, что не хотели, чтобы действующий губернатор Сергей Ерощенко работал дальше.

Проведенный опрос, не единственный, где жители области высказали свое недоверие действующей властью. В сентябре в Иркутске и Ангарске прошла серия пикетов за отставку губернатора Сергея Левченко со сбором подписей под призывом уйти в отставку.