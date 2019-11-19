Тимошенко ответила Зеленскому на шутку о фигуре и недостатке сладкого

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике слова президента Украины Владимира Зеленского, который в шутку заявил, что в данный момент у оппозиции в стране отличная фигура, поскольку ей «просто не дают «сладенького». Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, раз в пять лет некоторые президенты Украины считают, что им удалось взять джек-пот.

«А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе...», — добавила Тимошенко.

Она также пошутила, что будет ждать Зеленского на корпоративах «со своим фортепиано».

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