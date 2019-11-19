Зеленский пошутил, что Тимошенко ушла в оппозицию из-за отсутствия сладкого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ушла в оппозицию из-за собственной выгоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, Тимошенко традиционно раз в пять лет переходит на сторону оппозиции «к действующему президенту, имитируя заботу о народе».

«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — иронично сказал Зеленский.

Ранее Тимошенко объявила о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию и отметила, что украинский президент, приняв закон о распродаже сельхозземель, перешел «красные линии».

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