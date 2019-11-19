Песков ответил на вопрос о планах по встречам Путина на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о проработке программы визита главы государства на нормандский саммит. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча лидеров Германии, Украины, Франции и России должна пройти в Париже 9 декабря.

На вопрос журналистов о перспективах встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским представитель Кремля ответил, что программа еще верстается.

«Программа поездки только на стадии проработки», — уточнил Песков.

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