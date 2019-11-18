В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России

Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель Госдумы частично согласился с перечисленными в материале проблемами страны. Так, он признал наличие в России демографических трудностей, и подчеркнул, что государство осведомлено о них и пытается найти способы решения.

Также Чепа рассказал о сложном экономическом положении в России. При этом он отметил, что в стране два последних года наблюдается профицит бюджета. Среди основных факторов, мешающих экономическому развитию, политик назвал коррупцию.

Публикацию издания Sohu прокомментировала также заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. По ее словам, то, что китайские СМИ назвали лишь четыре слабые стороны России, является ее сильной стороной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Китае рассказали о слабых местах России