Киевское правительство делает все, чтобы превратить страну и самопровозглашенные ДНР и ЛНР в «дикое поле». С таким мнением выступил депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев, передает РИА «Новости».

Этот комментарий он сделал после заявления экс-представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Романа Бессмертного, который сказал, что Донбасс должен стать «диким полем».

Медведев назвал политику киевских властей и украинского президента Владимира Зеленского безумной. Он считает, что новое правительство устроило распродажу украинской земли, которые еще приносят какие-то деньги. А после того, как все раскупят землю, и Украина станет никому ненужной.

«Политика команды Зеленского превращает в дикое поле Украину», — добавил Медведев.

Он отметил, что на территории Донбассе после этого будет продолжаться развитие благодаря интеграции с Россией.