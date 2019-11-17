Лукашенко назвал ошибкой решение Польши не приглашать Путина на годовщину Второй мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил решение польских властей не приглашать российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос польских журналистов, Лукашенко заявил, что все советские республики сыграли «колоссальную роль» в освобождении Польши от нацизма.

По словам главы Белоруссии, польские власти совершили «грубейшую ошибку», не пригласив президента России.

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