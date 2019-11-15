Путин даст большую пресс-конференцию 19 декабря

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Президент Российской Федерации Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на источник в администрации лидера страны.

Прошлогодняя большая пресс-конференция президента состоялась 20 декабря. Она длилась 3 часа 46 минут.

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