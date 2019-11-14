Путин даст большую пресс-конференцию в декабре

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в декабре 2019 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словом, пресс-конференция состоится во второй половине декабря.

Он также анонсировал скорое начало аккредитации для журналистов на мероприятие.

«Она уже определена, мы скоро объявим», — заявил Песков.

В прошлом году пресс-конференция президента прошла 20 декабря. Она продолжалась 3 часа 46 минут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о клевете, жалобах и нежурналистах на пресс-конференции Путина