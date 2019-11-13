Организатора покушения на Бабченко освободили из тюрьмы
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, осужденного за то, что он якобы организовал покушение на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.
Как известно, Герман подал в суд апелляционную жалобу, которая была удовлетворена.
Отмечается, что такое решение было принято из-за состояния здоровья бизнесмена.
До этого за покушение на Бабченко Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
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