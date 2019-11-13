Клинтон спросили об участии в президентской гонке 2020 года

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон ответила на вопрос о возможном участии в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

Она заявила, что не планировала участвовать в политической гонке, однако добавила, что чувствует оказываемое на нее давление, чтобы она поменяла свое решение.

Экс-госсекретарь США еще раз подчеркнула, что она не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост американского президента в 2020 году.

«Как я говорю — никогда, никогда, никогда не говори никогда», — отметила она.

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