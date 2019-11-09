Лавров отметил существенный прогресс в урегулировании ситуации в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что в политическом процессе урегулирования в Сирии был достигнут существенный прогресс, передает РИА «Новости».
Он отметил, что лидирующая роль в данном вопросе досталась странам «астанинского формата» (Россия, Турция, Иран).
Дипломат сообщил, что 30 октября в Женеве открылось первое заседание сирийского Конституционного комитета.
«Впервые удалось запустить прямой межсирийский диалог по вопросам, связанным с Основным законом САР», — сказал Лавров.
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