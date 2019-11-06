Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с Иосифом Сталиным. Об этом сообщает The Telegraph.
Джонсон заявил, что Лейбористская партия демонизирует миллиардеров с «наслаждением и мстительностью», не виданными со времен раскулачивания в СССР в 1930-е годы.
Премьер-министр выразил опасения, что направленная против конкретных миллиардеров ненависть лейбористов приведет к негативным последствиям для всего британского общества.
«В реальности они закончат тем, что повысят налоги для всех», — прокомментировал Джонсон.
Лейбористская партия ставит своей задачей построить общество, подходящее для всех, а не только для миллиардеров. Однако действующий премьер-министр опасается, что они могут разрушить саму основу процветания страны.
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